Москва, 7 февраля, 2025, 14:42 — ИА Регнум. Реальные располагаемые доходы населения в России выросли на 8,4% за 2024 год. Об этом 7 февраля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

Kremlin.ru

«Вы всегда говорите обеспечить в первую очередь повышение денежных доходов реальных населения. И вот здесь есть результат, он достаточно высокий. У нас реальные денежные доходы населения увеличились на 8,4%, что превысило прогноз», — отметил Мишустин, докладывая о ситуации в экономике.

При этом прогноз Минэкономразвития на 2024 год по росту реальных располагаемых денежных доходов составлял 7,1%.

«Ну а реальная заплата, сейчас за 11 месяцев, плюс 8,7%. То есть это уже поверх. То есть реально это означает, что люди получили больше», — добавил премьер.

Как передавало ИА Регнум, 5 декабря Путин заявил, что для экономики сегодня главным вызовом является выход на устойчивую траекторию сбалансированного роста. Он отметил, что страна будет и дальше наращивать производственный потенциал и развивать экономику. Руководство намерено задействовать меры поддержки бизнеса для роста выпуска товаров и услуг в тех отраслях, где это больше всего необходимо, подчеркнул глава государства.

19 декабря Путин заявил, что инфляция в стране на уровне 9,3% является тревожным сигналом. При этом зарплаты россиян в реальном выражении выросли примерно на 9%. Он добавил, что располагаемые доходы населения тоже выросли.