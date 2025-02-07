Москва, 7 февраля, 2025, 14:42 — ИА Регнум. Экономика России успешно справилась с введёнными против неё санкциями, в отличие от тех стран, которые вводили ограничения. Об этом 7 февраля доложил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

Дмитрий Астахов/РИА Новости

Глава правительства отметил, что в ряде стран, которые ввели антироссийские санкции, экономическая ситуация близка к стагнации. Между тем последние данные Росстата показывают уверенный экономический рост в РФ.

«Российский валовый внутренний продукт вырос на 4,1%, то есть больше на 0,2%, чем то, что было в официальном прогнозе. Это выше ожиданий. В декабре мы вышли на показатели теперь в 4,5% роста», — рассказал подробности Мишустин.

Премьер-министр также отметил, что номинальный размер ВВП России по итогам 2024 года составил 200 трлн рублей. Этот показатель стал историческим максимумом.

Как передавало ИА Регнум, Путин в мае 2024 года заявил, что санкции Запада, направленные на крах экономики России и развал страны изнутри, привели к обратному эффекту. Темпы экономического развития РФ после этого стали выше среднемировых.

Российский лидер также отметил то, что антироссийские санкции наносят прямой вред мировой экономике. Страны Европы, поддержавшие США в введении рестрикций, своими действиями подтвердили зависимость от Вашингтона, добавил он.

В январе 2025 года лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал отменить санкции, введённые против РФ. Он отметил, что эти рестрикции ослабляют экономику Франции. Политик также призвал вывести страну из состава Евросоюза, который продолжает антироссийскую политику.