Москва, 7 февраля, 2025, 14:46 — ИА Регнум. «Зелёную химию», киборгизацию, интеллектуальные материалы обсудят на Форуме будущих технологий в Москве.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Ведущие учёные, руководители корпораций и предприниматели, государственные деятели и инвесторы будут говорить о трендах, вызовах и решениях для индустрии новых материалов и химии, а также рассмотрят передовые научные разработки и инновации, способные обеспечить технологическое лидерство России.

Форум будущих технологий — флагманское событие, где отраслевые лидеры представляют технологии, разработки и реализованные проекты, которые определяют вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. Мероприятие состоится 20–21 февраля.

«Национальный проект «Новые материалы и химия» — один из важнейших в промышленном развитии страны», — заявил первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров. По его словам, разработка новых материалов позволит совершенствовать и обновлять технологии и оборудование, производить новую продукцию, делать производство более экологичным и эффективным. «Развитие этой отрасли критически важно для остальных отраслей экономики, поэтому она нуждается в регулярной подпитке новыми идеями, разработками, исследованиями. На Форуме будущих технологий будут обсуждаться как сами технологии и проекты, так и меры по поддержке исследований и экспериментальных разработок, внедрению их в промышленное производство», — сказал Мантуров.

На форуме также рассмотрят весь спектр высокотехнологичных отраслей и проектов в области новых материалов и химии, развивающихся в России. «Сегодня Россия входит в топ-10 стран мира по объёму исследований и разработок, у нас создаётся современная научная инфраструктура», — отметил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. Он пояснил, что в достижении технологического лидерства страны важнейшую роль играет взаимодействие представителей науки, бизнеса, государственных деятелей.

«На площадке Форума будущих технологий будут созданы все условия для такого объединения. В этом году речь пойдёт о новых материалах и химии, будут представлены достижения наших учёных и компаний, наукоёмкие технологии, инновационные разработки», — сказал Чернышенко.

Дискуссия по теме «Базовая химия для материалов нового поколения» будет посвящена важности импортозамещения ключевых компонентов для химической отрасли: зависимость от импорта базовых веществ может замедлить научные разработки и производство. Важной темой станет экологичность химических производств. Эксперты обсудят «зелёную» химию» — технологии, которые не только обеспечивают экологическое благополучие, но и позволяют снизить затраты на производство, избегая расходов на уничтожение и переработку вредных побочных продуктов.

На сессиях, посвящённых материалам для ядерной энергетики, освоения Арктики, материалам экстремальных характеристик, учёные и разработчики представят технологии, обеспечивающие работу стратегических отраслей. Ряд сессий будет посвящён медицинским и биотехнологиям. Такие исследования позволяют создавать биоматериалы для регенеративной медицины, а бионические протезы и экзоскелеты в сочетании с нейроинтерфейсами помогают не только восстанавливать утраченные функции организма, но и расширять возможности человека.

Важной частью деловой программы станут обсуждения умных материалов, способных менять свойства при воздействии внешних факторов, самовосстанавливающихся материалов, сплавов с эффектом памяти, метаматериалов, свойства которых не встречаются в природе и сложно достижимы технологически.

Дискуссии коснутся возможностей для разработки таких материалов и практик их применения. Участники сессии «Аддитивные технологии — доминанта нового технологического уклада» обсудят, как аддитивные технологии способны в корне изменить всю существующую систему производственных отношений, какие материалы необходимы для развития этой технологии и каковы перспективы их эффективного промышленного внедрения.