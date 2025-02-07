Москва, 7 февраля, 2025, 15:43 — ИА Регнум. Росавиация изучает возможность частичного открытия неба для гражданских дронов в 58 регионах страны. Об этом 7 февраля на выставке NAIS-2025 рассказал руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

Вадим Савицкий/ТАСС

Уточняется, что ведомство рассматривает возможность полетов гражданских беспилотников не во всех субъектах РФ.

«Мы, со своей стороны, в первую очередь смотрим на те субъекты, которые находятся в базовом уровне реагирования, в соответствии с указом президента. Таких субъектов 58», — уточнил Ядров.

К таким регионам относятся все субъекты, кроме Донецкой и Луганской Народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей, а также регионов, входящих в состав Центрального и Южного федеральных округов.

Помимо этого, Росавиация совместно с Минтрансом РФ разработала методику, позволяющую субъектам частично открыть небо. Ядров подчеркнул, что документ отправили во все регионы. В нем есть информация о том, как региональные власти могут обеспечивать и уровень национальной безопасности, и полеты беспилотников.

31 декабря президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить ускоренное развитие беспилотной авиации, чтобы Россия добилась в этой отрасли технологического лидерства. В документе указано, что следует обратить особое внимание на показатели, которые характеризуют объёмы отечественного рынка и производства беспилотных авиационных систем. Также внимания требует вопрос подготовки кадров и создания соответствующей инфраструктуры в регионах.

В конце июня 2023 года правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации в России до 2030 года.