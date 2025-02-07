Москва, 7 февраля, 2025, 15:24 — ИА Регнум. Депутата Госдумы Андрея Гурулева предложили вывести из состава комитета по обороне. Проект соответствующего постановления 7 февраля опубликован в электронной базе российского парламента.

Владимир Федоренко/РИА Новости

Проект внесла на рассмотрение комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы, предварительно проведя его правовую экспертизу.

«Вывести депутата Государственной думы Гурулёва Андрея Викторовича из состава комитета Государственной думы по обороне и ввести его в состав комитета Государственной думы по региональной политике и местному самоуправлению», — говорится в документе.

Комментируя решение Госдумы, Гурулев отметил, что поддерживает перевод в комитет по региональной политике и местному самоуправлению. Решение продиктовано активной работой депутата над вопросами, касающимися жизни граждан на местах, написал он в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 15 октября 2024 года Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Дмитрия Хубезова в связи с его назначением на пост министра здравоохранения Республики Алтай. В парламенте он занимал пост главы комитета по охране здоровья. В мае 2023 года депутат попросил освободить его от этой должности по причине частого отсутствия.