Москва, 7 февраля, 2025, 14:32 — ИА Регнум. Председатель правительства Михаил Мишустин доложил президенту России Владимиру Путину о рекордном показателе в ₽200 трлн номинального ВВП в 2024 году.

Дмитрий Астахов/РИА Новости

«В результате уточнения мы получили номинальный размер ВВП, это исторический максимум в стране, 200 трлн рублей за 2024 год», — сказал премьер в ходе встречи с главой государства в Кремле.

Экономика России успешно справляется с санкциями в отличие от тех, кто их вводил, добавил премьер. Причинами роста внутренней экономики он указал высокую инвестиционную потребительскую активность, где локомотивом, по его словам, служит обрабатывающее производство. В целом промышленное производство прибавило 4,6%, что лучше всех предварительных оценок, добавил Мишустин.

Он отметил, что, по первым оценкам Росстата, российский ВВП вырос на 4,1%. Такой показатель на 0,2% выше, чем то, что было в официальном прогнозе.

Как передавало ИА Регнум, Путин обозначил основные экономические задачи правительства в 2025 году. В них вошли снижение инфляции и выход на траекторию устойчивого роста экономики. При этом глава государства назвал хорошими результаты работы правительства в прошлом году.

Он также назвал инфляцию основным экономическим вызовом для России. Мишустин отметил, что за 2024 год инфляция составила 9,52%. Её важно остановить и обеспечить долгосрочный рост экономики страны, согласился он, добавив, что годовые темпы инфляции снижаются шестой месяц подряд.