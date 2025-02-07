Москва, 7 февраля, 2025, 14:49 — ИА Регнум. На Троекуровском кладбище в Москве 7 февраля похоронили президента федерации бокса Донецкой Народной Республики (ДНР) Армена Саркисяна, погибшего после взрыва в жилом комплексе «Алые паруса».

Илья Питалев/РИА Новости

Похороны проходили в закрытом режиме. На церемонию пришли сотни людей с цветами. В их числе родные, друзья и сослуживцы погибшего. На кладбище предварительно были усилены меры безопасности. На месте присутствовали сотрудники Росгвардии. Посетители проходили через рамки металлоискателей.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля Саркисян получил тяжёлые ранения при взрыве в подъезде дома в ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице. Он скончался в реанимации, несмотря на усилия врачей. Также пострадали ещё три человека.

За день до инцидента камеры зафиксировали слежку за главой федерации бокса. Саркисян рассказал, что ранее уже видел двух молодых людей и догадался о наблюдении за ним.

Следователи в качестве мотива убийства главы федерации бокса республики рассматривают несколько версий, в том числе личную месть. Устанавливается круг подозреваемых, которые могли быть причастны к совершению взрыва.

Служба безопасности Украины в декабре 2024 года выдвинула обвинения против Саркисяна в связи с тем, что он основал добровольческий батальон «Арбат». Также его в 2015 году внесли в базу украинского националистического сайта «Миротворец».