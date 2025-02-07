Москва, 7 февраля, 2025, 14:27 — ИА Регнум. Известный российский актёр Денис Матросов на двоих с супругой Оксаной Рудич-Каструбиной заработал на своём семейном Porsche с 2019 года — с момента приобретения машины — 611 штрафов, рассказал источник ИА Регнум.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Самое распространённое нарушение Матросова и его жены — превышение скорости. При этом общая сумма штрафов за указанный период уже перевалила за 630 тыс. рублей. По последним данным, только за январь этого года Porsche семьи актёра насобирал штрафов почти на 10 тыс. рублей.

Помимо этого, по словам собеседника агентства, в 2021 и 2024 году автомобиль уже попадал в аварии. Тогда о пострадавших не сообщалось.

7 февраля этого года Porsche Дениса Матросова протаранил автомобиль ДПС на Череповецкой улице в Москве. полицейская машина ехала с включённой мигалкой, а артист проезжал на зелёный свет светофора. В результате аварии сам Матросов серьёзно не пострадал, а вот двоих полицейских госпитализировали в тяжёлом состоянии. В комментарии СМИ актёр отметил, что очень переживает за правоохранителей.

Матросов известен по сериалам «Кармелита», «Две жизни», «Остановка по требованию», «Профиль убийцы». Является руководителем Театра Дениса Матросова, в котором Рудич-Каструбина занимает должность директора.