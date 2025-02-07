Рим, 7 февраля, 2025, 14:44 — ИА Регнум. Судебные власти Рима приняли специальные меры в отношении украинца, который несколько месяцев пугал горожан, бегая по улицам в лохмотьях и листьях или вовсе без одежды. Об этом 7 февраля сообщило полицейское управление.

Cecilia Fabiano/Global Look Press

Правоохранители отметили, что мужчине за противозаконное поведение запретили находиться в Риме под угрозой ареста. В местных СМИ украинца называют «человеком-дерево» и «помеха-мэном».

«Одетый в лохмотья и листья, а то и вовсе голый, 47-летний украинец бродил по району Балдуина и терроризировал горожан, нападая на них в вечерние и ночные часы, до такой степени, что жители района были вынуждены менять свой образ жизни, чтобы избегать встреч с ним», — говорится в сообщении.

Мужчину много раз задерживали за нападения на людей и автомобили. В июне 2024 года одетый в тряпки, ветки и куски пластика украинец с палкой накинулся на женщину и её маленькую дочь и угрожал убить их. Примерно через месяц он повредил несколько автомобилей, а когда на место происшествия приехали полицейские, напал на них с разбитой бутылкой.

В полиции уточнили, что нарушителя уже судили в прошлом за «преступления, связанные с причинением вреда здоровью, хранением оружия, нанесением ущерба и сопротивлением должностному лицу».

Множество арестов и предупреждений не остановили его от дальнейших правонарушений.

«С сегодняшнего дня «помеха-мэн» будет находиться под особым наблюдением и не сможет находиться (в границах) муниципалитета Рима», — уточняют в полиции.

Ранее, 18 января, глава фракции «Альтернативы для Германии» в баварском парламенте Катрин Эбнер-Штайнер призвала выдворить из страны украинских беженцев. Депутат также выступила за «комплексную ремиграцию», направленную на препятствование наводнению государства получателями пособий, которые не желают ассимилироваться и интегрироваться в немецкое общество.

В ноябре сообщалось, что в Германии выросло число уголовных преступлений, совершаемых украинскими беженцами. При этом отмечается, что особое беспокойство вызывает рост преступлений сексуального характера.

Как сообщало ИА Регнум, после наплыва украинских беженцев гуманитарные организации в ЕС заявили, что в странах содружества начали расцветать проституция, а также торговля органами и детьми. Отмечалось, что проблемой является отслеживание потоков беженцев.