Красноярск, 7 февраля, 2025, 14:17 — ИА Регнум. Заместитель прокурора Красноярска Руслан Галеев впал в кому после того, как вместе с женой попал в автомобильную аварию. Об этом 7 февраля сообщил Telegram-канал «112».

Сергей Бобылев/ТАСС

Отмечается, что поздно вечером 6 февраля Галеев вместе с супругой выезжал на своём на автомобиле Kia из двора и въехал в двигавшийся по главной дороге с превышением скорости Merсеdes, не убедившись в том, что дорога пуста.

«Пострадали четыре человека: двое из Merсеdes, Руслан Галеев и его жена. Сотрудник красноярской прокуратуры был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии, сейчас он находится в коме», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и детали произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 7 февраля автомобиль Porsche супруги актёра Дениса Матросова Оксаны Рудич-Каструбиной столкнулся с двигавшейся с включённой сиреной машиной ДПС в Москве. В результате аварии пострадали два человека, включая сотрудника ДПС, который находится в тяжёлом состоянии. Сам актёр сообщил, что с его женой всё в порядке.