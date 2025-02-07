Будапешт, 7 февраля, 2025, 14:22 — ИА Регнум. Решение президента США Дональда Трампа, который ранее ввёл санкции в отношении Международного уголовного суда (МУС), является абсолютно понятным. Об этом 7 февраля заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Global Look Press

«Решение Дональда Трампа ввести санкции против Международного уголовного суда абсолютно понятно. В последнее время МУС деградировал до уровня предвзятого политического инструмента и дискредитировал всю международную судебную систему», — написал он в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам главы венгерского МИД, решения МУС привели только к усугублению неопределённости в регионах мира со сложной ситуацией.

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля Трамп ввёл санкции в отношении МУС за его действия против США и Израиля. В Вашингтоне отметили, что решения суда в отношении двух этих стран угрожают посягательством на суверенитет США и подрывают критически важную работу в области американской национальной безопасности и внешней политики.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 7 февраля поблагодарил Трампа за введение США санкций в отношении МУС. По его мнению, такое решение главы Белого дома защитит США и Израиль от «антиамериканского и антисемитского коррумпированного» суда, у которого нет юрисдикции или оснований для судебного преследования.

В ноябре 2024 года МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и тогдашнего главы минобороны Израиля Йоава Галанта. В документ уточнялось, что ордер выдан за, предположительно, совершённые армией Израиля военные преступления в секторе Газа. Уточнялось, что Тель-Авив использовал голод в качестве метода ведения войны, наносил преднамеренные удары по мирным жителям и не позволял им помогать.