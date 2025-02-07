Киев, 7 февраля, 2025, 14:19 — ИА Регнум. Мэрам городов и руководителям органов местного самоуправления на Украине нужно увольняться в случае провалов показателей мобилизации в армию. Об этом 7 февраля заявил первый замминистра обороны страны Иван Гаврилюк.

Global Look Press

По его словам, в законодательстве четко определено, что местные власти и полиция должны обеспечить доставку военнообязанных в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине).

«Если кто-то из местных властей не справляется со своими обязанностями, никто им не мешает взять ручку и написать заявление на увольнение», — процитировало замминистра агентство «Укринформ».

Гаврилюк заявил, что в обязанности сотрудников ТЦК входит только учёт и отбор военнообязанных для отправки в воинские части. А ловить уклонистов обязаны местные власти и правоохранители.

Как передавало ИА Регнум, 6 февраля начальник управления коммуникаций командования сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев раскритиковал украинцев за то, что они называют сотрудников ТЦК «людоловами», а то, как военные силой затаскивают мужчин в автобусы, — «бусификацией». Он отметил, что эти слова легко вошли в лексикон населения.

При этом на Украине постоянно сообщают о нападениях на сотрудников ТЦК. В Полтавкой области 1 февраля неизвестный застрелил работника военкомата из охотничьего ружья, похитил его автомат и скрылся вместе с одним из мобилизованных.

Также 1 февраля произошёл взрыв в здании областного ТЦК в Ровно. Украинские СМИ заявили, что погибли люди. Подробностей происшествия не сообщили.

Попавший в российский плен украинский боец Богдан Мусихин рассказал, что в ВСУ многие озлоблены на сотрудников ТЦК, грозятся расправиться с ними после возвращения с фронта. По его словам, работников военкоматов называют тыловыми крысами, недостойными носить военную форму.