Москва, 7 февраля, 2025, 14:20 — ИА Регнум. Задержан гендиректор фирмы, обвиняемый в особо крупном хищении на поставках стройматериалов для Минобороны РФ. Об этом 7 февраля заявила пресс-служба Следственного комитета России.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Отмечается, что фигурантом дела о хищении в особо крупном размере при реализации национального и федерального проектов стал руководитель ООО «Диона» Аслан Петросян.

«При исполнении контрактов Петросян, путем подлога документов и поставки материалов ненадлежащего качества, похитил бюджетные денежные средства в особо крупном размере», — цитирует слова представителя ведомства «РИА Новости».

Согласно данным, речь идет о контрактах МО РФ, заключенных в 2023 году, по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» и федерального проекта «Автомобильные дороги Минобороны России». В органах сумму ущерба не уточнили.

Как передавало ИА Регнум, 6 февраля в Дагестане задержали замдиректора строительной компании по делу о хищении 248 млн рублей бюджетных средств. По данным следствия, руководитель вместе с сотрудниками похитила деньги для реализации федерального проекта по строительству школы в селе Новосаситли Хасавюртовского района республики.

В тот же день прокуратура Москвы направила дело о мошенничестве на свыше 2,6 млрд рублей в отношении владельца группы компаний «Настюша» Игоря Пинкевича в суд. Отмечается, что он в рамках деятельности преступной организованной группы похитил средства у 486 граждан.