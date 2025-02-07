Сан-Паулу, Бразилия, 7 февраля, 2025, 13:59 — ИА Регнум. Небольшой самолёт упал на трассу в Сан-Паулу, как минимум двое человек погибли. Об этом 7 февраля сообщил портал G1.

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«Небольшой самолёт разбился около 07:20 утра (13:20 мск. — Прим. ред.) на проспекте в Барра Фунда, в западной части Сан-Паулу. По меньшей мере двое убиты и двое ранены», — говорится в сообщении.

По данным пожарной охраны, внутри самолёта обнаружено два тела. Кроме того, пострадали мотоциклист и водитель автобуса, которые находились на дороге во время падения самолёта. Информации об их состоянии нет.

Как передавало ИА Регнум, 9 января в бразильском городе Прайя-ду-Крузейро в штате Сан-Паулу легкомоторный самолёт пролетел мимо взлётно-посадочной полосы и разбился на побережье. В результате крушения погиб пилот. На борту также находились пара супругов с двумя детьми, их удалось спасти и доставить в больницу, у пострадавших не зафиксировано серьёзных травм.