Астрахань, 7 февраля, 2025, 13:57 — ИА Регнум. В Астрахани иностранца приговорили к 20 годам лишения свободы по делу о гибели 10 человек от отравления наркотиками. Об этом 7 февраля сообщили в СК РФ по региону.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В период с 8 по 11 мая прошлого года на территории города в различных местах нашли тела 10 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет, скончавшихся от отравления наркотиками. Следователи выяснили, что 20-летний осужденный купил запрещённые вещества в Интернете. Когда делал закладки, перепутал и оставил в тайниках более сильнодействующее средство. Из-за этого потерпевшие приняли дозы, опасные для жизни и здоровья.

Мужчину признали виновным в незаконном сбыте наркотических средств организованной группой, покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере группой и причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

«Приговором Советского районного суда г. Астрахани мужчине назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — указано в Telegram-канале ведомства.

Ход расследования на особом контроле держал руководитель следственного управления СК РФ по региону генерал-лейтенант юстиции Ибрагим Могушков.

Как передавало ИА Регнум, в Астрахани в ночь на 9 мая нашли тела пяти погибших от отравления — мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет. Кроме того, несколько человек госпитализировали, почти всех — в реанимацию. У одного из них нашли 0,23 грамма метадона. Через три дня стало известно, что скончались ещё трое.

Виновника задержали 10 мая. В рамках дела силовики обнаружили и изъяли свыше тысячи разовых доз с метадоном и мефедроном. На тот момент было известно о госпитализации уже 27 жителей и гостей Астраханской области с признаками токсического отравления неизвестным веществом.