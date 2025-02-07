* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 7 февраля, 2025, 13:55 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали москвича, вступившего в украинский нацбатальон «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и склонявшего российских бойцов переходить в Вооруженные силы Украины. Об этом 7 февраля сообщили в пресс-службе ФСБ.

ФСБ России

«Задержан житель Москвы 1993 года рождения, причастный к деятельности украинского военизированного националистического объединения, признанного террористическим на территории РФ», — сообщили в ведомстве.

Россиянин ещё до начала спецоперации неоднократно выезжал на Украину, где установил контакт с командиром одного из подразделений «Азова», а затем вступил в ряды нацбатальона.

После начала СВО, выполняя задание украинских спецслужб, он знакомился в соцсетях с российскими военными, принимающими участие в спецоперации, и склонял их переходить на сторону ВСУ. Также москвич собирал сведения о дислокации войск ВС РФ в зоне боевых действий, их оружии, личном составе и потерях.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической»). По решению суда мужчину заключили под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, ФСБ задержала четырёх женщин, по заданию Службы безопасности Украины готовивших в России теракты против высокопоставленных военных и диверсии. Двоих задержали в Ростове-на-дону, одну — в Воронеже и ещё одну — в Севастополе. На допросе агенты СБУ рассказали, что выезжали на Украину, где их научили обращаться с оружием, управлять беспилотниками и готовить взрывные устройства. Украинские кураторы рассчитывались с ними криптовалютой. По решению суда женщин заключили под стражу на два месяца.