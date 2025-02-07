Анкоридж, США, 7 февраля, 2025, 13:56 — ИА Регнум. На Аляске пропал самолёт компании Bering Air, на борту которого находились девять пассажиров и пилот. Об этом 7 февраля сообщила газета Anchorage Daily News.

EPA/ТАСС

По данным местной администрации, воздушное судно Cessna Caravan летело из Уналаклита в Ном.

Отмечается, что в настоящее время добровольцы и спасательные службы ведут наземные поиски самолёта, так как с воздуха невозможно искать из-за погоды и плохой видимости.

Как передавало ИА Регнум, 29 января на авиабазе Эйлсон на Аляске потерпел крушение американский истребитель пятого поколения F-35. Инцидент произошёл днём на взлётно-посадочной полосе. В результате крушения пилот не пострадал, он успел катапультироваться. Командование инициировало тщательное расследование для предотвращения подобных происшествий.