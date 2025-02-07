Москва, 7 февраля, 2025, 13:58 — ИА Регнум. Вооруженные силы РФ за неделю — с 1 по 7 февраля — нанесли восемь групповых высокоточных ударов по объектам инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

«Вооруженными силами Российской Федерации нанесены восемь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины», — сказано в сводке ведомства в Telegram-канале.

В Минобороны добавили, что российские военные также нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки, хранения и подготовки к применению ударных беспилотников. Также удары пришлись по складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов украинских подразделений и по пунктам временной дислокации личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее 7 февраля подразделения ВС России освободили населенный пункт Дружба в Донецкой Народной Республике (ДНР). Они также нанесли удары по отрядам 17 бригад ВСУ.

6 февраля подразделения ВС РФ сорвали все попытки ВСУ провести контрнаступление в направлении Уланок и Черкасской Конопельки в Курской области. По данным Минобороны РФ, украинские войска бросили на это направление до двух механизированных батальонов на БМП и бронемашинах. Их поддерживали танки и машины разграждения. Противником было предпринято восемь волн атак. Потери ВСУ составили более 200 человек и около 50 единиц вооружения и военной техники.

Всего за время спецоперации ВС РФ уничтожили 653 самолета, 283 вертолета, 42 617 беспилотных летательных аппаратов, 592 зенитных ракетных комплекса, 21 242 танка и других боевых бронированных машин, 1514 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21 326 орудий полевой артиллерии и минометов и другую военную технику.