Москва, 7 февраля, 2025, 13:44 — ИА Регнум. Дмитрий Певцов, Валерий Николаев и Юлия Такшина рассказали о мультимедийном спектакле «Соборная площадь». Актёры подчеркнули, что зрителям обязательно нужно увидеть эту постановку, а кинопарк «Москино», где идёт спектакль, станет удивительным открытием для всех.

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«Это необычный исторический спектакль, он наполнен сказкой, волшебством и при этом раскрывает тайны такого сложнейшего периода в истории России», — отметил народный артист России Дмитрий Певцов.

По его словам, увидеть постановку будет интересно и взрослым, и маленьким детям. «Кинопарк сам по себе будет настолько удивительным открытием для каждого человека, что я очень советую сюда приехать каждому. Ведь это самая большая киносъёмочная площадка в мире», — добавил народный артист.

Для того, чтобы лучше понимать своих героев, актёры изучали события Смутного времени. Так, Валерий Николаев подчеркнул, что для постановки была важна историческая достоверность. Авторы сценария для воссоздания эпохи консультировались с профильными специалистами.

Во время дневных репетиций актёры гуляли по территории кинопарка и рассматривали уличные декорации. У каждого гостя кинопарка «Москино» в день посещения спектакля тоже будет возможность изучить площадку «Соборная площадь Москвы», где проходит представление, пройтись по центральной площади с ярмаркой, полюбоваться парком сказок, а также прокатиться на катке или с горки.

«Я была поражена объёмами, качеством и той энергией, которые присутствуют в кинопарке «Москино». У меня было время пройтись по территории, и это что-то невероятное!» — поделилась впечатлениями актриса Юлия Такшина. Она добавила, что в парке можно погрузиться в разные эпохи и локации — от Древней Руси до Америки и Европы.

До 23 февраля в кинопарке «Москино» пройдёт ещё 12 показов мультимедийного спектакля «Соборная площадь».

Кинопарк «Москино» — часть проекта Сергея Собянина «Москва — город кино» и объект московского кинокластера. Здесь уже завершён первый этап развития: построено 18 натурных площадок, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры, в числе которых декорации «Центр Москвы», «Москва 1940-х годов», «Витебский вокзал», «Аэропорт «Юрово», «Соборная площадь Москвы», «Глухая деревня», «Партизанская деревня», «Уездный город», «Ковбойский городок», «Питерский бар» и другие площадки.