Санкт-Петербург, 7 февраля, 2025, 14:06 — ИА Регнум. Испытательные полёты российского ближнемагистрального самолёта SJ-100 с отечественным двигателем ПД-8 могут начаться в феврале–марте. Об этом 7 февраля заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.

РИА Новости

По словам главы ведомства, в лётной лаборатории было выполнено уже больше 20 полётов с ПД-8, в ходе которых этот двигатель показал все заложенные в него на этапе проектирования характеристики.

«Мы надеемся, что в ближайшее время, вопрос буквально месяца-полутора, будут начаты полёты уже непосредственно на машине, на Superjet с новыми двигателями ПД-8. И начнётся сертификационная история уже для этого двигателя в составе самого самолёта», — заявил он в ходе общения с журналистами после церемонии вручения сертификата типа двигателя ВК-650В для лёгких вертолётов на площадке «ОДК-Климов» (входит в «Объединённую двигателестроительную корпорацию» госкорпорации «Ростех») в Санкт-Петербурге.

Алиханов напомнил, что ранее прошёл сертификацию двигатель ПД-14 для ещё одного отечественного воздушного судна — МС-21, и в течение ближайших месяцев ожидается начало сертификационных полётов этого самолёта.

Как сообщало ИА Регнум, в начале декабря 2024 года специалисты ПАО «Яковлев» (входит в «Объединённую авиастроительную корпорацию» (ОАК) «Ростеха») и Московского института электромеханики и автоматики создали алгоритмы системы автоматического управления (САУ) и автомат тяги для импортозамещённого самолёта Superjet-100. Уточнялось, что отечественная САУ предполагает автоматическое управление на этапах выравнивания и приземления, а также удержание самолёта вдоль осевой линии взлётно-посадочной полосы.

В июне полностью импортозамещённый SJ-100 начал сертификационные лётные испытания. В ОАК отмечали, что первый опытный образец с целью ускорения программы испытаний летает на франко-российских двигателях SaM146, а следующие два опытных образца будут участвовать в испытаниях после того, как к полётам допустят российский двигатель ПД-8.