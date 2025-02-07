Лихачёв счёл хорошей рекламой закупку Киевом российских реакторов
Москва, 7 февраля, 2025, 14:20 — ИА Регнум. Планы Украины по закупке у Болгарии реакторов, изготовленных некогда в России, являются хорошей рекламой российского оборудования. Об этом 7 февраля заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв.
Реакторы собирали для болгарской АЭС «Белене». Киев намерен использовать их для достройки Хмельницкой АЭС.
«Мне кажется, это очень хорошая реклама российских технологий, что при всех многолетних декларациях о переходе с российских технологий не то что развитием, а спасением для украинской энергосистемы является покупка русских реакторов», — отметил он по итогам встречи с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.
Однако, по словам Лихачёва, для Украины это точно не самое дешёвое решение.
Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе визита в Болгарию в начале июля 2023 года обсудил с премьер-министром страны Николаем Денковым покупку двух ядерных реакторов российского производства. По данным Европейской комиссии, сумма сделки могла составлять 600 млн евро.
Тогда же в украинской компании «Энергоатом» заявили, что страна не намерена подписывать какие-либо документы с Российской Федерацией при приобретении реакторов российского производства.
4 февраля текущего года Гросси обсудил с украинским руководством планы по приобретению у Болгарии двух реакторов и другого оборудования. МАГАТЭ предоставляет техническую поддержку и консультации по вопросам ядерной безопасности для реализации этого плана, отметил он.