Москва, 7 февраля, 2025, 14:20 — ИА Регнум. Планы Украины по закупке у Болгарии реакторов, изготовленных некогда в России, являются хорошей рекламой российского оборудования. Об этом 7 февраля заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Реакторы собирали для болгарской АЭС «Белене». Киев намерен использовать их для достройки Хмельницкой АЭС.

«Мне кажется, это очень хорошая реклама российских технологий, что при всех многолетних декларациях о переходе с российских технологий не то что развитием, а спасением для украинской энергосистемы является покупка русских реакторов», — отметил он по итогам встречи с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Однако, по словам Лихачёва, для Украины это точно не самое дешёвое решение.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе визита в Болгарию в начале июля 2023 года обсудил с премьер-министром страны Николаем Денковым покупку двух ядерных реакторов российского производства. По данным Европейской комиссии, сумма сделки могла составлять 600 млн евро.

Тогда же в украинской компании «Энергоатом» заявили, что страна не намерена подписывать какие-либо документы с Российской Федерацией при приобретении реакторов российского производства.

4 февраля текущего года Гросси обсудил с украинским руководством планы по приобретению у Болгарии двух реакторов и другого оборудования. МАГАТЭ предоставляет техническую поддержку и консультации по вопросам ядерной безопасности для реализации этого плана, отметил он.