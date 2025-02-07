Москва, 7 февраля, 2025, 14:18 — ИА Регнум. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал «Росатом» центральным игроком в развитии мирного атома в мире. Об этом стало известно 7 февраля по итогам очередного раунда межведомственных консультаций в Москве.

Сергей Карпухин/ТАСС Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв и глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси (слева направо)

«Существует глобальный интерес к атомной энергетике, и здесь «Росатом» играет, безусловно, центральную роль в этой стране, и во многих других странах», — заявил он.

Отмечается, что гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв и глава МАГАТЭ встретились для обсуждения вопросов безопасности на Запорожской АЭС, а также дальнейшей совместной работы. Стороны подтвердили договорённость продолжать контакты на регулярной основе.

«Состоялся честный и открытый диалог. В центре внимания была безопасность Запорожской АЭС и других российских атомных станций. Алексей Лихачёв дал четкие и принципиальные оценки текущей ситуации. Подсветил усилия, предпринимаемые Россией для обеспечения безопасной эксплуатации ЗАЭС и налаживания жизни людей в её городе-спутнике Энергодаре в условиях постоянных атак Вооружённых сил Украины (ВСУ)», — говорится в заявлении российской компании.

Как передавало ИА Регнум, в тот же день Лихачёв заявил о нарастающих рисках атак со стороны ВСУ — значительное количество сбитых дронов и ракет, а также артиллерийских ударов приходятся на территорию, практически примыкающую к ЗАЭС.

Так, 5 января украинские формирования с помощью дрона атаковали тренажёрный центр Запорожской АЭС. Удар был нанесён по крыше корпуса «Г», где находится единственный в мире полномасштабный тренажёр реакторного зала. В пресс-службе станции отметили, что атаки Украины на АЭС являются прямым нарушением принципов обеспечения ядерной безопасности, которые были установлены МАГАТЭ в Совбезе ООН.