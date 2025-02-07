Москва, 7 февраля, 2025, 13:37 — ИА Регнум. За неделю 19 украинских военных сдались в плен российской армии. Об этом 7 февраля заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Павел Лисицын/РИА Новости

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 19 украинских военнослужащих», — сообщил Конашенков.

Он также отметил, что за неделю российские военные сбили в зоне спецоперации 630 украинских дронов самолётного типа.

Как сообщало ИА Регнум, сдавшийся в плен российским войскам украинский военный Олег Гончаров рассказал, что у него нет желания возвращаться на Украину. Причина в том, что киевский режим не заботится о своих гражданах. Возвращаться на родину не хочет большая часть попавших в плен украинских бойцов.

Глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев 2 февраля рассказал, что командование ВСУ бросает своих военных на позициях без снабжения на несколько месяцев. Поэтому украинские военные сдаются в плен при первой возможности.