Москва, 7 февраля, 2025, 13:56 — ИА Регнум. Центральный банк (ЦБ) России рассказал пожилым россиянам, как пользоваться цифровыми рублями и в чём их преимущество. Инструкцию он разместил в Telegram-канале регулятора.

Иван Шилов ИА Регнум

ЦБ обратился к бабушкам и простым языком расписал принцип работы цифрового кошелька в сравнении с наличными и безналичными деньгами.

«У тебя в кошельке есть купюры и монеты. Это наличные. Ещё у тебя лежат деньги в банке на вкладе, и пенсия приходит на карту. Это безналичные. Наличными ты можешь расплачиваться в магазине, подарить любимому внуку. При этом никто с тебя никаких дополнительных комиссий не возьмёт. С безналичными немного другая история. Например, если ты захочешь перевести деньги на карту любимому внуку, то вполне возможно, придётся за это заплатить комиссию банку. Конечно, банк банку рознь, но это вполне реальная ситуация», — пояснил регулятор.

В сообщении отмечается, что при этом цифровой рубль более выгоден в использовании, потому что будет приравниваться к наличным, то есть за его перевод не нужно будет платить комиссию, какую бы сумму человек не отправлял.

«И ещё можно будет делать много разных операций: расплачиваться, устанавливать автоплатежи и т.д. Это добровольно, только по твоему желанию», — добавил регулятор.

Пожилым россиянам также объяснили, что без их согласия никто не сможет открыть цифровой кошелёк на их имя. Кроме того, они могут продолжать получать пенсию в том виде, в котором им удобно, никто не обяжет их переходить на цифровой рубль.

В январе в соцсетях распространялась информация, что пенсии будут выплачиваться в цифровых рублях. Однако председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов опроверг данные слухи. Он пояснил, что с учётом социальной значимости пенсий государство не может установить единственный способ их получения, даже если речь идёт о традиционных банковских переводах. По словам парламентария, это противоречит государственной политике о выборе формы пенсионных выплат.

Закон о внедрении цифрового рубля президент России Владимир Путин подписал в июле 2023 года. Через год глава государства отметил, что запущенная в пилотном режиме Центробанком платформа цифрового рубля показала работоспособность и функциональность. В декабре прошлого года глава государства заявил, что с 2025 года цифровой рубль будет использоваться в расчётах в рамках российского бюджета.