Москва, 7 февраля, 2025, 13:21 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп хочет отобрать природные ресурсы у России, при этом превратив Украину в колонию. Об этом заявил египетский экономист Ахмед Адель в статье для InfoBRICS.

Francis Chung — Pool via CNP/Global Look Press

Он отметил, что большинство редких природных ресурсов, на которые положили глаз США, уже находится на территории России. По его словам, этот факт признали даже украинские СМИ после того, как Трамп потребовал ресурсы в обмен на помощь Киеву.

«Украинцы сразу согласились на его сделку по той простой причине, что им нужно отказаться от того, чего у них нет: большинство месторождений находятся под контролем России», — написал Адель.

По мнению обозревателя, предложение Трампа о предоставлении помощи в обмен на ресурсы является попыткой сделать из Украины колонию.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля Трамп заявил, что США заинтересованы в получении редкоземельных металлов с Украины в обмен на финансовую помощь киевскому режиму. Он добавил, что Вашингтон хочет добиться от Киева соответствующих гарантий в этом вопросе.

Украинские СМИ в тот же день написали, что киевский режим утратил контроль над основной частью территорий с месторождениями редкоземельных металлов, доступ к которым хотят получить США. Уточнялось, что свыше 70% запасов этих ресурсов находятся в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Днепропетровской области.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к разработке полезных ископаемых вместе с США, но признал, что значительные объёмы редкоземельных металлов остались на освобождённых армией России территориях. Ирландский журналист Чей Боуз жёстко раскритиковал это заявление Зеленского, отметив, что «у диктатора всё продаётся».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 февраля назвал эту инициативу Трампа предложением о покупке помощи США.