Москва, 7 февраля, 2025, 13:02 — ИА Регнум. Санкции США в отношении Международного уголовного суда (МУС) не касаются России. Об этом 7 февраля на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Ранее американский президент Дональд Трамп ввёл санкции в отношении МУС за действия суда против США и Израиля. Он назвал необоснованной выдачу ордеров на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галланта.

Представитель Кремля напомнил, что Россия не является участником Римского статута, следовательно, она не признаёт МУС.

«А что касается американцев, у них свои отношения к МУС, и это не наше дело», — отметил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, МУС в ноябре 2024 года выдал ордер на арест Нетаньяху и Галанта, предположительно, за совершённые израильской армией военные преступления в секторе Газа. Отмечалось, что власти Израиля использовали голод в качестве метода ведения войны, наносили преднамеренные удары по мирным жителям и не позволяли оказывать им помощь.

9 января палата представителей конгресса США поддержала законопроект о санкциях в отношении представителей МУС. По закону рестрикциям могут быть подвергнуты представители МУС, преследующие граждан США и их союзников, не признающих юрисдикцию суда. Кроме того, гражданам США запрещено финансировать деятельность МУС.