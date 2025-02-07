Москва, 7 февраля, 2025, 13:04 — ИА Регнум. Отказ в аккредитации российскому журналисту «Известий» для поездки во Францию является дискриминацией. Об этом 7 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На вопрос журналистов о том, можно ли считать отказ Парижа аккредитовать российского журналиста дискриминацией, Песков ответил положительно.

«Можно и нужно», — заявил он.

Ранее журналисту «Известий» Николаю Ивановуи оператору Георгию Бекаури отказали в предоставлении визы для съёмок репортажа о французском сопротивлении к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. При этом, французская сторона заявила, что журналист «Известий» представляет угрозу общественному порядку и внутренней безопасности по мнению некоторых государств Евросоюза.

Как передавало ИА Регнум, 6 февраля корреспонденту французской газеты Le Monde Бенжамену Кенелю отказали в аккредитации в РФ в качестве ответной меры за аналогичные ограничения в отношении журналиста «Комсомольской правды» Александра Куделя.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Москва получила «удивительное письмо» от французской редакции о непонимании причин произошедшего. Она добавила, что Россия выпишет аккредитацию Кенелю, как только Париж решит проблему с выдачей визы российским журналистам.