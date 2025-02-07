Москва, 7 февраля, 2025, 13:01 — ИА Регнум. Российские войска работают героически, не жалея себя, и заслуживают самой высокой оценки президента РФ Владимира Путина. Об этом 7 февраля заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Так он прокомментировал сообщение Министерства обороны РФ о провале попытки контрнаступательных действий ВСУ в Курской области.

«Войска работают героически, не жалея себя, конечно, самая высокая оценка. Но что касается конкретной оценки, то это должно делать и делает Министерство обороны. Это не прерогатива администрации президента», — отметил представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, 6 февраля Вооружённые силы РФ сорвали попытку контрнаступления украинских формирований в районе населённых пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в приграничных районах Курской области. В Минобороны РФ отметили, что все атаки противника отражены.

В ходе попытки контрнаступления ВСУ потеряли более 200 человек, восемь танков, пять боевых машин пехоты, бронетранспортёр, 30 боевых бронированных машин, а также три инженерные машины разграждения, мостоукладчик.

6 февраля Минобороны РФ опубликовало видео, как российские бойцы уничтожают украинскую технику, брошенную на прорыв в направлении Уланок и Черкасской Конопельки.