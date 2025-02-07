Москва, 7 февраля, 2025, 13:02 — ИА Регнум. Россия сожалеет о решении Азербайджана закрыть Русский дом в Баку и готова к диалогу по данному вопросу, в том числе если будут контакты на высшем уровне между двумя государствами. Об этом 7 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Михаил Терещенко/ТАСС Дмитрий Песков

«Безусловно, мы будем ставить этот вопрос перед нашими коллегами на различных уровнях. Если будут контакты на высшем уровне, то, наверное, мы не исключаем, что этот вопрос может быть поднят и в диалоге двух глав государств», — рассказал он в ходе брифинга.

Представитель Кремля добавил, что российская сторона в любом случае намерена решать этот вопрос с помощью диалога и руководствуясь традиционными добрыми отношениями двух стран.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что Русский дом в Азербайджане обязали освободить арендуемое помещение в течение 1,5 месяца из-за якобы планов арендодателя продать его в течение ближайшего времени. Он уточнил, что, согласно азербайджанскому законодательству, центр нужно было зарегистрировать в качестве юридического лица, однако Баку игнорировал обращения Москвы о помощи в этом вопросе.

Ранее в этот же день власти Азербайджана запретили деятельность в стране Россотрудничества и USAID. По информации издания Report, причиной такого решения стало стремление властей республики к «независимости от внешнего влияния».

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде 7 февраля заявил, что Баку ожидает мер от Москвы в связи с нотой о закрытии Русского дома в Баку. Он добавил, что нота была направлена российской стороне из-за отсутствия у центра регистрации в качестве юрлица.