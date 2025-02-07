Москва, 7 февраля, 2025, 12:55 — ИА Регнум. Москва неоднократно и на разных уровнях заявляла, что готова к переговорам по Украине. Об этом 7 февраля напомнил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог 6 февраля заявил, что и Украине, и России якобы придётся идти на уступки в ходе переговоров. По его словам, Москве и Киеву нужно «попытаться найти баланс».

«У России сохраняется готовность к переговорам. Неоднократно мы говорили на самых разных уровнях, прежде всего на уровне главы государства», — заявил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва готова к переговорам по урегулированию ситуации на Украине. Для РФ важно, чтобы договорённости были заключены с легитимными представителями Киева, а глава киевского режима Владимир Зеленский не является таковым. Кроме того, Зеленский сам себе запретил вести переговоры с РФ. В январе Путин заявил, что итогом переговоров должен стать долгосрочный мир на Украине.