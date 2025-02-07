Москва, 7 февраля, 2025, 12:47 — ИА Регнум. Риски для ядерной безопасности Курской АЭС растут. Об этом 7 февраля заявил глава «Росатома» Алексей Лихачёв по итогам переговоров с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Максим Блинов/РИА Новости

Глава «Росатома» указал на расширение рисков для ядерной безопасности за последние месяцы и недели.

«Это вторжение ВСУ в Курскую область и соответствующие риски для Курской АЭС, это десятки сбитых дронов, ракет на подлетах или в сторону Смоленской атомной электростанции. Всё это, к сожалению, повышает риски для ядерной безопасности и требует от нас соответствующих действий и соответствующей реакции МАГАТЭ», — заявил Лихачёв.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа Гросси побывал на территории Курской АЭС в Курчатове. Глава МАГАТЭ заявил, что видел следы атак дронов, назвав недопустимыми удары по ядерному объекту. Кто конкретно атакует Курчатовскую АЭС, он не пояснил. Лихачёв отметил, что Гросси понимает, что угроза для АЭС идёт со стороны ВСУ.

Российские силы противовоздушной обороны регулярно сбивают украинские дроны над Курской областью. Так, 5 февраля за три часа российские силы противовоздушной обороны уничтожили 11 беспилотников украинской армии над Курской и Белгородской областями.