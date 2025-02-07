Черновцы, Украина, 7 февраля, 2025, 13:35 — ИА Регнум. На Украине зафиксировали очередной случай смерти мобилизованного мужчины в территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Об этом 7 февраля сообщило издание «Страна. ua» со ссылкой на местную полицию.

Kaniuka Ruslan/Global Look Press

Инцидент произошёл в Черновицкой области. 32-летнего мужчину задержали и сразу доставили в ТЦК на медкомиссию.

«Во время прохождения военно-врачебной комиссии, у него резко ухудшилось самочувствие и он потерял сознание», — указано в материале.

Ему оперативно принялись оказывать доврачебную помощь, вызвав медиков. Во время проведения реанимационных мероприятий врачи констатировали смерть мужчины.

Тело уже отправили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Как передавало ИА Регнум, на Украине периодически сообщают о смертях мужчин, так или иначе связанных с ТЦК. В декабре в Черновцах мужчина скончался после попытки насильственной мобилизации. В том же месяце в Сумском городском территориальном центре комплектования 40-летний мобилизованный погиб от полученной черепно-мозговой травмы от военкомов.

В ряды ВСУ призывают граждан, считавшихся ранее негодными к воинской службе. Сотрудникам ТЦК разрешили вручать повестки в любое время суток. В январе в интернете появилась инструкция для жителей Украины с советами о том, как обезопасить себя от принудительной мобилизации сотрудниками ТЦК. Отмечалось, что действеннее всего будет переехать на новый адрес, жить тихо и не говорить по мобильному телефону.

С 18 мая 2024 года на Украине начал действовать закон об усилении мобилизации, который установил новые требования к военнообязанным. В частности, им запретили управлять автомобилем, а за неявку в военкомат ввели крупные штрафы.