Москва, 7 февраля, 2025, 12:46 — ИА Регнум. Риски атак на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) нарастают. Об этом 7 февраля предупредил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

В Москве прошли переговоры Лихачёва с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. В центре внимания были вопросы безопасности на Запорожской АЭС и других российских атомных станциях.

«На мой взгляд, риски атак со стороны ВСУ нарастают. Мы это видим и в количестве сбитых дронов и ракет, и в количестве артиллерийских ударов, которые приходятся на территорию, практически примыкающую к ЗАЭС. И это вызывает озабоченность», — заявил Лихачёв журналистам после переговоров.

Гросси назвал важными прошедшие переговоры, а также отметил, что «Росатом» играет центральную роль в глобальном развитии мирного атома. Как сообщила пресс-служба «Росатома», глава МАГАТЭ и Лихачёв подтвердили договорённости сохранять регулярные контакты. Гендиректор российской корпорации также заявил о необходимости совместной работы с агентством по атомной энергии.

Как передавало ИА Регнум, 5 февраля ВСУ запустили восемь ударных дронов с целью атаковать ЗАЭС. Российские силы противовоздушной обороны ликвидировали все БПЛА. В ходе украинской провокации никто не пострадал, разрушений не было.

В течение 27 ноября украинские военные восемь раза атаковали Запорожскую АЭС и Энергодар. Шесть раз они использовали беспилотники, а также нанесли два удара из ствольной артиллерии. Силы ПВО в регионе сбили и подавили все вражеские БПЛА. Пострадавших и разрушений не было.