Москва, 7 февраля, 2025, 12:45 — ИА Регнум. Вооружённые силы России сорвали попытку контрнаступления украинских формирований в районе населённых пунктов Черкасская Конопелька и Уланки в приграничных районах Курской области. Об этом 7 февраля сообщили в Министерстве обороны РФ.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Подразделениями группировки войск «Север» сорвана попытка контрнаступательных действий ВСУ в направлении населённых пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. Все атаки противника отражены», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что за сутки украинская армия потеряла на этом направлении свыше 370 бойцов, 11 танков, семь боевых машин пехоты, три бронетранспортёра, 38 боевых бронированных машин, девять автомобилей, три артиллерийских орудия и три миномёта.

Противник также за это время лишился пусковой установки реактивной системы залпового огня, зенитного пушечно-ракетного комплекса «Тунгуска», трёх инженерных машин разграждения, мостоукладчика, трёх пунктов управления дронами и склада боеприпасов, добавили в ведомстве.

За всё время вторжения в курское приграничье украинская армия потеряла свыше 58 230 бойцов, 348 танков, 251 боевую машину пехоты, 197 бронетранспортёров, 1797 боевых бронированных машин, 1853 автомобиля, 412 артиллерийских орудий и множество другой техники.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля армия России пресекла попытку контрнаступления украинских войск в направлении Уланок и Черкасской Конопельки в курском приграничье. Отмечалось, что противник предпринял несколько волн атак на этом направлении.

В Минобороны рассказали, что населённые пункты Уланок и Черкасская Конопелька находятся под контролем российских военных. Войска российской группировки «Север» своевременно выявили противника и при поддержке авиации нанесли огневое поражение штурмовым группам противника.

В силовых структурах 7 февраля сообщили, что украинские формирования перебросили часть сил из-под Красноармейска в Донецкой Народной Республике в Курскую область. Отмечалось, что для этого были выбраны наиболее боеспособные подразделения.