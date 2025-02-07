Москва, 7 февраля, 2025, 13:23 — ИА Регнум. Россия оставляет за собой право на ответную реакцию, если Запад решит изъять золотовалютные резервы государства. Об этом 7 февраля заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков.

Gennadii Khameliyanin/Global Look Press

«Если «санкционеры» решат изъять и сами российские золотовалютные резервы, мы оставляем за собой право реагировать соответствующим образом», — передало слова дипломата «РИА Новости».

Ранее, 4 декабря, президент России Владимир Путин отметил, что Запад ещё не сделал последний шаг для кражи активов РФ. По словам главы государства, пока можно говорить только о блокировке российских золотовалютных резервов, а не об их краже. Президент также отметил, что создание запасов в валюте показало свою ненадёжность.

В июне Путин говорил, что попытки западных стран изъять замороженные российские активы станут воровством и не останутся безнаказанными. Он отмечал, что западные страны заморозили активы и валютные резервы России и пытаются подвести юридическую базу под их присвоение, но, несмотря на крючкотворство, воровство останется воровством.

В свою очередь 21 ноября министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в ответ на действия Запада Россия воспользуется доходами от замороженных активов западных инвесторов. Он подчеркнул, что со стороны России последовал адекватный ответ на недружественные действия западных стран.