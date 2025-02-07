Мелитополь, 7 февраля, 2025, 12:41 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по высоковольтной подстанции в Мелитополе Запорожской области. Об этом 7 февраля сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Сегодня утром со стороны нацистов совершена массовая атака на высоковольтную подстанцию в городе Мелитополь Запорожской области. Зафиксированы множественные повреждения энергетического оборудования. Оперативный персонал не пострадал», — написал он в Telegram-канале.

Рогов добавил, что в результате инцидента в регионе могут наблюдаться перебои с подачей электроэнергии, в течение суток будут приняты меры, направленные на восстановление электроснабжения.

Как передавало ИА Регнум, 5 февраля ВСУ нанесли удар беспилотниками по двум школам на территории Запорожской области. В результате атаки здание одной из школ загорелось, во второй пришлось эвакуировать 27 детей, никто не пострадал.

4 февраля украинский дрон нанёс удар по школьному автобусу в Васильевском муниципальном округе в Запорожской области. В результате атаки пострадали пятеро детей и водитель, который находится в тяжёлом состоянии. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.