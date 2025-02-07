Москва, 7 февраля, 2025, 13:10 — ИА Регнум. Православные праздники Светлое Христово Воскресение (Пасха) и день Святой Троицы нужно сделать выходными, готовится соответствующий законопроект. Об этом 7 февраля заявил депутат Госдумы Дмитрий Гусев от партии «Справедливая Россия — За правду».

ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева

«День Святой Троицы и Пасха — это не просто праздники, а светлые моменты жизни, наполненные радостью, душевным теплом и семейными традициями. Чтобы сделать эти дни ещё более значимыми, мы готовим и внесём законопроект», — процитировало его «РИА Новости».

Гусев считает, что введение дополнительных выходных позволит россиянам проводить больше времени с близкими, насладиться семейным уютом. Это также будет способствовать укреплению традиций и преумножению смысла для будущих поколений.

Оба этих праздника каждый год определяют таким образом, чтобы они попадали на воскресенье. Если закон примут, то выходной будет выпадать на следующий после них понедельник.

Дату празднования Пасхи в православной традиции устанавливают на первое воскресенье после первого полнолуния, идущего после весеннего равноденствия. В 2025 году ее будут праздновать 20 апреля. День Святой Троицы празднуют на седьмое воскресенье после Пасхи. В этом году её отметят 8 июня.

Как передавало ИА Регнум, 6 февраля глава Крыма Сергей Аксёнов подписал указ о введении в регионе четырёх дополнительных нерабочих дней. Выходными днями будут 21 апреля и 9 июня в связи празднованием Пасхи и Троицы. Также крымчане будут отдыхать 31 марта и 6 июня по случаю Ораза-байрама и Курбан-байрама.

В январе Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев предложил сократить количество новогодних выходных до пяти дней. По его словам, с 31 декабря увеличивается число травм и случаев обострения панкреатитов, вызванных обилием жирной пищи. Депутат считает, что лучше отдыхать не более трёх-пяти дней подряд, но чаще в течение года.

12 декабря 2024 года Госдума отклонила законопроект, который предполагал ввести 31 декабря нерабочий праздничный день. Согласно документу, предлагалось не увеличить количество новогодних выходных, а сместить их на один день.

Следующие новогодние выходные в России продлятся девять дней. Они будут с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026 года включительно.