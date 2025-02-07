Тегеран, 7 февраля, 2025, 13:18 — ИА Регнум. Власти Ирана будут зеркально и без колебаний отвечать на недружественные действия со стороны США. Об этом 7 февраля заявил верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи в ходе встречи с представителями Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны иранской армии.

Iranian Army Office/Global Look Press

По словам Хаменеи, в случае угроз государству со стороны Вашингтона Тегеран ответит на это угрозами в адрес США.

«Если они (США. — Прим. ред.) реализуют эту угрозу, мы тоже реализуем угрозу. Если они атакуют безопасность нашего народа, мы также, несомненно, атакуем их безопасность», — процитировало его слова агентство IRNA.

Верховный лидер Ирана также отметил, что, как показал опыт, переговоры с США не являются «разумными, мудрыми или благородными».

Как сообщало ИА Регнум, 4 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о максимальном давлении на Иран. В документе говорится об использовании всех возможностей Вашингтона по недопущению получения Тегераном ядерного оружия, он также призван сократить мировой экспорт иранской нефти.

Позднее, 5 февраля, глава Белого дома назвал сильно преувеличенными слухи о намерении США и Израиля разгромить Иран. По словам Трампа, американской стороне было бы выгодно заключить «верифицированную» ядерную сделку с Ираном, который должен быть великой и благополучной страной без ядерного оружия.

Посол России в Иране Алексей Дедов 6 февраля заявил, что западные страны пытаются спровоцировать Тегеран на жёсткие шаги. Дипломат подчеркнул, что нет никаких свидетельств намерений Ирана создать ядерное оружие.