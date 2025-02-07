Вашингтон, 7 февраля, 2025, 12:52 — ИА Регнум. Администрация бывшего президента США Джо Байдена потратила $10 млн налогов американских граждан на создание и изучение трансгендерных (ЛГБТ — признано экстремистским движением в РФ и запрещено) обезьян, мышей и крыс. Об этом заявила 6 февраля член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Нэнси Мэйс.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«В прошлом году было израсходовано более $10 млн налогоплательщиков на создание трансгендерных обезьян, мышей и крыс. Эти DEI-гранты (программы разнообразия, равенства и инклюзивности) были направлены на проведение болезненных и смертельных трансгендерных экспериментов по инвазивной хирургии и гормональной терапии животных по всей стране», — отметила она в ходе заседания подкомитета по кибербезопасности, информационным технологиям и государственным инновациям.

По её словам, также бывшие американские власти потратили $2,5 млн на изучение репродуктивных способностей трансгендерных мышей, проводились и исследования по восприимчивости животных к передозировке наркотиками и ВИЧ-инфекции.

«$1,1 млн было потрачено на то, чтобы выяснить, будут ли мыши-самки, получавшие тестостероновую терапию для имитации мужчин-трансгендеров, более склонны к передозировке наркотиком, который обычно используется в ЛГБТК-сообществе для вызывания наркотического «химсекса», — уточнила Мэйс.

Республиканка также добавила, что исследования бесполезны, так как 90% новых препаратов, которые успешно проходят испытания на животных, терпят неудачу в клинических испытаниях на людях.

Как передавало ИА Регнум, 4 февраля пресс-секретарь президента США Кэролайн Левитт рассказала о некоторых проектах Агентства США по международному развитию (USAID). В частности, она отметила, что на программу по расширению расового и иного разнообразия, равенства и инклюзивности в Сербии ушло из бюджета $1,5 млн, на постановку трансгендерной оперы в Колумбии — $47 тыс., а на выпуск в Перу комиксов о трансгендерах — $32 тыс.

21 января нынешний президент США Дональд Трамп на законодательном уровне признал в стране только два неизменных пола — мужской и женский. В своём указе он раскритиковал так называемую гендерную идеологию, считающую пол изменяемой по желанию концепцией. Затем издание The Times в ноябре написало, что после инаугурации Трампа из армии США уволят всех трансгендеров по медицинским показаниям — около 15 тыс. военных.

Официальный представить МИД РФ Мария Захарова отметила, что после прихода Трампа к власти в США все продвигаемые его предшественниками ценности улетели в корзину. Так, в один момент все эти ценности страны превратились в антиценности, подчеркнула дипломат.