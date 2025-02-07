Москва, 7 февраля, 2025, 12:31 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про зимний паводок, извращения в библиотеке и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Центральный федеральный округ

Драка с музыкальной подкладкой произошла в Москве. Скрипач Большого театра отдыхал в кальянной и не смог стерпеть пение под караоке в соседнем помещении. Он отправился делать замечание. Его претензии вызвали конфликт и массовую драку, передает «Вечерняя Москва». Разнимать любителей музыки пришлось полиции.

Необычный предмет достали из подмосковного школьника. «Москва с огоньком» рассказывает, что 16-летний подросток проглотил флешку с домашней работой. Ни за что не угадаете, почему. Мальчик сделал это от радости, что всю домашку выполнил. Операция по изъятию флешки из школьника заняла 15 минут.

В Костроме фигурки зайцев на улице стали зарабатывать деньги. Дело в том, что в сундук статуэтки зайчихи-купчихи можно положить монетку или банкноту. Недавно сундук открыли, оказалось, что денег хватит на ремонт фигурок. «Надо будет дойти до купчихи и тоже подкинуть денег на такое благое дело», — комментирует «Родина Снегурочки».

Зимний паводок: если вы о таком не слышали, ничего удивительного, это редкое природное явление. И вот сейчас оно полным ходом идет на Верхней Волге. «Ярослав Мудрый» пишет, что паводок вызван аномально теплой погодой. Угрозы он не представляет.

Северо-Западный федеральный округ

Из-за неожиданного и сильного потепления страдают любители зимней рыбалки. Многие, рискуя ради хобби жизнью, продолжают выбираться на лед. Он трескается, рыбаки уплывают на льдинах. Недавно сразу сорок таких любителей рыбы и острых ощущений спасли на льду Финского залива. «Петербургский дневник» напоминает, что таких рыбаков называют «мамонтятами», потому что порой они уплывают на льдинах очень далеко.

37-летняя петербурженка выиграла порно-«Оскар» (AVN Awards) за режиссуру. По образованию она журналист, оканчивала СПбГУ, теперь миллионер и звезда в мире порно. «Как нам кажется, ее карьерная траектория — это крайне поучительный кейс, который многих работников СМИ должен заставить задуматься: а верный ли выбор они в свое время сделали?» — шутят «Псковские причуды».

В Калининградской области выдали первый электронный охотничий билет. «Балтийский форпост» передает, что билет находится в приложении смартфона. Охотиться с ним можно на вполне настоящую дичь. Для виртуальной дичи билет пока не нужен.

Подлинная эпидемия разрушений распространяется по Архангельску. Здесь уже никого не удивляют сваливающиеся со свай деревянные дома. На днях настал черед кирпичных многоэтажек: рухнула лестница в девятиэтажном доме. «Складывается ощущение, что город просто разваливается на части», — грустит «Дед Помор».

Приволжский федеральный округ

Весна близко! И уже начинаются странные курьезы. «Как в Волгу глядели» рассказали о странном спасении пенсионерки. Ижевская бабушка подожгла обои у себя в квартире. Потушить не смогла, выбежала на балкон. Подоспевшие пожарные поднялись к ней на второй этаж по приставной лестнице, но старушка отказалась спускаться, требуя выдать тапочки. Тапочки пообещали. Бабушка спустилась.

Очередное странное преступление века совершили в провинции, на этот раз в Ульяновске. Мужчина за двадцать минут обокрал два продуктовых магазина, стащив 89 плиток шоколада. Он их продал. Его задержали, передает «ЧП Ульяновск». Ранее мужчина уже был судим, как не трудно догадаться.

Конкуренцию шоколадному воришке может составить мордовский… учитель. Он преподавал информатику в Саранске и в свободное время выносил ноутбуки из школьного класса и сдавал по 8-10 тысяч рублей в ломбард. Всего унес десяток. «Голос торамы» не понимает, на что рассчитывал педагог. Возможно, он думал быстро решить какие-то свои проблемы, а потом выкупить технику обратно. Потому что если он не собирался возвращать ноутбуки, то это просто какая-то нелепость: неужели он не понимал, что пропажу заметят? Чему может научить такой учитель?

Южный федеральный округ

Странная история случилась в библиотеке города Волжский. Один из читателей стал просматривать в зале, прямо с библиотечного компьютера, видео с порно. Причем для просмотра ему пришлось взломать систему безопасности провайдера. Теперь мужчине запретили посещать библиотеку, сообщают «Новости Волгограда».

В Волгограде решили обновить мемориальную табличку и ляпнули опечатку. Получился «истрибительно-противотанковый полк»… «Сталингумрак» полагает, что дело не столько в подрядчике, сколько в отсутствии контроля: в советское время за такое лишались постов.

Северо-Кавказский федеральный округ

«Это Кавказ» удивляется дому-джигиту. Пока он есть только в проекте: это небоскреб в форме джигита. Построят его в Грозном. Наверху будет смотровая площадка «Папаха».

Уральский федеральный округ

Школьник решил показать невиданную силу и проиграл. «Сургут Мегаполис» передает, что он демонстрировал недоверчивым одноклассникам, кто самый сильный в классе. И взялся поднять стокилограммовую штангу. Приподнял гриф, повредил позвоночник. Теперь лежит в отделении травматологии. Хвастовство до добра не доводит.

Сибирский федеральный округ

А житель Новосибирска попал в больницу из-за хурмы. Он не смог остановиться и съел сразу десять штук. Живот стал болеть, потому что хурма плохо переваривается. Тем не менее, мужчина стоически терпел целую неделю, потом пошел в больницу. Хурму удаляли три дня, удивляется «Инцидент Новосибирск».

«Алюминиевые огурцы» радуются, что в Красноярске решили проводить для семейных пар юбилеи. Тех, кто состоит в браке более десяти и более лет (кратных пяти), будут приглашать на специальные торжественные церемонии. Бесплатные, конечно.

Дальневосточный федеральный округ

В Улан-Удэ двое мужчин воровали портативные гаражи. Каждый такой гараж стоит примерно 8 тысяч рублей. Причем воровали для души. «Улан-Удэ по-чесноку» передает, что оба грабителя работали на крупном предприятии и в деньгах не нуждались. Они без труда выплатили потерпевшим компенсацию, и уголовное дело прекращено по примирению сторон.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 14 февраля.