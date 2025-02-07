Москва, 7 февраля, 2025, 13:24 — ИА Регнум. В Москве 16-летний футболист привёл школьницу в приватный кинотеатр, запер дверь и изнасиловал девочку. Молодой человек пригрозил школьнице избиением, если она кому-то расскажет о случившемся. Об этом ИА Регнум рассказал источник.

Скриншот сайта kinoroommoscow.ru

3 февраля в один из отделов полиции Москвы обратилась мама школьницы. Женщина сообщила, что её дочь, 16-летнюю Светлану Н. (имя изменено), изнасиловали в приватном кинотеатре на Даниловской набережной в Москве.

Оперативники опросили пострадавшую школьницу, которая рассказала, что преступление совершил её друг, 16-летний игрок одного из московских футбольных клубов. По словам Светы, они с Ваней знакомы несколько лет. Раньше парень пытался ухаживать за ней, несколько раз признавался в своих чувствах и предлагал встречаться, однако девочка не ответила взаимностью, и они остались друзьями.

5 января Иван пригласил школьницу в кинотеатр на Даниловской набережной. Уже на месте Света узнала, что это не обычный кинотеатр, где много зрителей в одном общем зале, а специальный — с приватными VIP-комнатами для просмотра кино вдвоем.

«Сотрудник кинотеатра проводил молодых людей в отдельный зал на двух человек и ушёл. Оказавшись наедине, Иван закрыл дверь на ключ и сразу начал приставать к Светлане, попытался её поцеловать. Школьница отстранилась, и тогда Иван со злости ударил её по лицу. После чего молодой человек напал на девочку и совершил насильственные действия сексуального характера», — рассказал собеседник.

После случившегося молодые люди разошлись по домам. Иван угрожал Свете, что если она расскажет что-либо о случившемся, то её изобьют. Школьница восприняла угрозы реально и побоялась сразу рассказывать родителям о случившемся.

В настоящий момент полиция проводит проверку по факту случившегося и устанавливает все обстоятельства.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в подмосковных Мытищах отец четверых детей, работник скорой помощи, в течение года неоднократно насиловал девочку-подростка. Следствие установило, что в период с июля 2022 года и по июнь 2023 года мужчина многократно насиловал на тот момент 15-летнюю школьницу в частном доме. Мужчину задержали, но свою вину он отрицает.