Раменское, Московская область, 7 февраля, 2025, 12:17 — ИА Регнум. Мама годовалой Лизы, которая в одной пижаме выползла на дорогу в Подмосковье, рассказала ИА Регнум о том, что ей пришлось пережить за эти пару дней. Юлия поделилась, как пыталась отблагодарить Бахтиёра, водителя, спасшего ее дочь, как на бабушку, из-за которой едва не случилось непоправимое, завели уголовное дело. И о том, что спасенная Лиза — ребенок, о котором они с мужем долго мечтали, прошли кучу врачей, молились в монастырях и просили молиться паломников, отправляющихся в святые места.

Бахтиёр со спасённой Лизой

После того, как Лизу спас на ночной трассе случайный водитель, на Юлию и ее семью обрушилась волна интернет-травли и осуждения.

«Я не могу читать эти комментарии, меня начинает трясти. Читает дочь старшая. Но есть люди, которые адекватные, они понимают ситуацию, и, конечно, уже по-другому мнение складывается», — поделилась в разговоре с ИА Регнум Юлия.

Сейчас главный вопрос, который остается на повестке — как ситуация закончится с точки зрения юридических последствий. Ведь произошедшее — уголовно наказуемое деяние, как минимум — преступление, предусмотренное статьей 125 УК РФ — «Оставление в опасности».

«Мы просто не знаем, как вообще всё это дело закончится и что будет, потому что завели уголовное дело на бабушку. Ну, бабушка, сами понимаете, она находится… — говорит мама Лизы. — Я её поместила в лечебницу психиатрическую. Ну, кто с ней будет связываться, да? Ну, посмотрят, что она совсем, у неё «крыша поехала». Ну, закроют это уголовное дело, ну, закроют её в психушке. А дело о том, что я допустила эту ситуацию — оно уже может тоже дальше идти».

В семью уже приходили представители всех заинтересованных служб: органов опеки, инспекции по делам несовершеннолетних и т.д.

«Посмотрели условия ребенка. То есть вплоть до того, что посмотрели там какие-то личные, интимные фотографии. Выяснили о нас всё, что мы работаем еще волонтерами. Мы с мужем и со старшей дочерью поздравляем детишек, которым родители не могут нанять Деда Мороза и Снегурочку на Новый год. То есть, ну, вот такие вещи выясняют сейчас», — рассказывает Юлия.

Никаких претензий у чиновников, по словам Юлии, нет: «Естественно, потому что у нас положительные характеристики — вплоть до педиатров нашей амбулатории, куда я четко всегда прихожу в срок с детьми со всеми делать прививки. Но, опять же, мы же не знаем, как это всё [повернется]. Претензий ни у кого нет. Единственное, что открыто уголовное дело. Но мы, опять же, ничего не знаем. Никакие бумаги нам не дали. Я, так думаю, что [дело по статье] «Покушение на убийство». Ну а как — вынести ребенка полураздетого и оставить его в лесу у обочины дороги? Ну а как это еще можно расценивать?» При этом с представителями Следственного комитета ни Юлия, ни ее муж еще не общались.

За те два дня, что прошли с момента чудесного спасения Лизы, Юлия в полной мере осознала, какую утрату могла понести вся их дружная семья.

«То что мы пережили, вы просто не представляете… Я не могу спать, я ребёнка кладу рядом с собой, я понимаю, что ничего не случится уже, вот головой поднимаешь, а эмоциями не понимаешь, это психоз какой-то!» — отметила женщина.

Юлия в первый же день взяла у инспекторов ПДН телефон спасителя Лизы, пыталась его отблагодарить: «Ну, там, конечно, слезы, сопли, всё это… Эмоции были, благодарила. Может быть, это глупо, но пыталась как-то материально отблагодарить… Он категорически отказался. Ну вот такой вот он человек. Он говорит: вдруг у Лизы будет простуда или еще что-то, вы лучше эти деньги потратите на ребёнка, я ничего не возьму. Я ему еще раз вечером звоню, говорю, ну скажите, я не могу так, вы такое дело сделали, давайте я вас как-то отблагодарю, что-то, может быть, вам надо… Он — нет, даже слышать не хочу».

Прочитав накануне интервью Бахтиёра в ИА Регнум, Юлия снова ему написала, что ее семья всегда рада его видеть.

Лиза — поздний ребенок. Третий в семье, но очень долгожданный. По словам Юлии, они с мужем очень долго пытались еще раз пройти через все родительские радости воспитания младенца, но забеременеть всё не получалось.

«Мы прошли все стадии ада с врачами, мы прошли все стадии ада с репродуктологами. Причем, мы были оба абсолютно здоровые, есть двое детей, и в чем была причина — непонятно, — рассказывает Юлия. — И уже хотели вставать на очередь на квоту, чтобы ЭКО делать. То есть вымоленный ребёнок, просто вымоленный. По монастырям, здесь в окружении батюшки знают, как я ходила, просила, они ездили в поездки волонтёрские, тоже за нас просили. И вот такая ситуация, ну это просто «убило» меня».

Спасение дочки счастливая мама называет не иначе как чудом: «У нас просто произошло чудо. У нас завтра у Лизы год, День рождения. И вот перед Днём рождения, просто… Второй День рождения. Такое вот чудо произошло!»

О случившемся на подмосковной трассе необычном инциденте стало известно накануне, 6 февраля. Бахтиёр, двигаясь по Старо-Рязанскому шоссе, у деревни Становое заметил девочку в одном боди, которая выползла на проезжую часть. Посадив ее в машину, мужчина позвонил в полицию и скорую. Позднее к авто подошла женщина и, назвавшись бабушкой, хотела забрать девочку. Водитель отказал. Позднее ему позвонила мать ребёнка и поблагодарила за то, что он не отдал малышку.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям об оставлении в опасности и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка.