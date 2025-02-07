Прага, 7 февраля, 2025, 12:16 — ИА Регнум. Чемпион Олимпийских игр и бывший чешский вратарь Доминик Гашек назвал огромной ошибкой возможный допуск сборной России по хоккею до Олимпиады-2026 в Италии.

Илья Питалев/РИА Новости Доминик Гашек

«Олимпиада стала бы крупной рекламой российских действий. Многие люди, включая граждан России, пострадали бы», — процитировал его 7 февраля «Чемпионат.com».

Он подчеркнул, что подобное нельзя допустить.

Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение по допуску национальной российской сборной на ОИ-2026 после выборов президента организации с 19 по 21 марта.

Ранее, 4 февраля, Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России от участия в соревнованиях под эгидой организации. Команда не сыграет на чемпионате мира 2026 года. При этом федерация заявила, что допуск российских хоккеистов до турниров якобы угрожает остальным участникам.

Гашек заявил, что отсутствие России в мировом хоккее якобы спасёт много жизней. Он выразил радость по поводу того, что отстранение российской команды было продлено.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подобное решение политизированным и дискриминационным. Представитель МИД пожелала IIHF найти в себе мужество и признать, что попытки «отменить» российский спорт бьют по самой же федерации.