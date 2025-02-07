Казань, 7 февраля, 2025, 13:07 — ИА Регнум. В Республике Татарстан 17-летнего подростка будут судить за госизмену и терроризм за передачу данных украинской террористической организации. Об этом 7 февраля сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Следствие установило, что летом 2023 года обвиняемый вышел на контакт с террористами и за денежное вознаграждение передавал им информацию о расположении объектов предприятий Казани. Весной 2024 года правоохранители пресекли противоправную деятельность подростка после проведения оперативно-следственных мероприятий.

Ему вменяют участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и госизмену (ст. 275 УК РФ).

«Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства на сайте.

Уточняете, что участие в террористической деятельности относится к категории тяжких и особо тяжких преступлений, ответственность за которые наступает с 14 лет.

30 января в Подмосковье задержали 18-летнего учащегося колледжа, устроившего поджог на железной дороге. Он рассказал правоохранителям, что с ним в одном из мессенджеров связался неизвестный и предложил устроить поджог. За это он пообещал вознаграждение в размере 40 тыс. рублей. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о теракте (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Ранее, 5 февраля, председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что украинские спецслужбы при поддержке западных стран начали кампанию по радикализации и дезинформации граждан России. Он уточнил, что они активно воздействуют на молодёжь, чтобы вовлечь в незаконную деятельность. По словам Бастрыкина, эта ситуация требует комплексного подхода, в том числе и для предупреждения опасного поведения у молодых людей.