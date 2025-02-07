Красногорск, 7 февраля, 2025, 12:12 — ИА Регнум. Прокуратура Московской области проверит маркетплейс Wildberries в связи с жалобами сотрудников на досмотры, при которых от них требовали раздеться до нижнего белья. Об этом 7 февраля сообщил начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан подмосковной прокуратуры Андрей Малютин.

Кадр из видео

«В прокуратуре области по вашему запросу организована проверка. О результатах будет сообщено дополнительно», — приводят его слова «Ведомости».

При этом представитель Wildberries заявил изданию, что компания всегда сотрудничает с правоохранительными органами и окажет необходимое содействие.

Издание напомнило, что в 2022 году впервые появилось видео, на котором от сотрудников одного из складов Wildberries требуют раздеваться до нижнего белья во избежание воровства на работе. Тогда прокуратура провела проверку и установила, что личные вещи досматривают незаконно, после чего руководству поручили устранить нарушения, но оснований для заведения уголовного дела не нашли.

В январе сотрудники сортировочных центров Wildberries пожаловались на возобновление досмотров с раздеванием до нижнего белья.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2024 года ФАС выдала предупреждение Wildberries из-за нарушений антимонопольного законодательства и навязывания продавцам невыгодных условий договора. В службе добавили, что в период с 2022 по 2023 год им поступило большое количество обращений от граждан и организаций о таких нарушениях.

В январе 2024 года антимонопольное ведомство также назвало корпорации Wildberries и Ozon монополистами на российском рынке маркетплейсов. Вместе они занимают около 80% всего объёма рынка.