Москва, 7 февраля, 2025, 12:20 — ИА Регнум. Автомобиль Porsche жены актёра Дениса Матросова Оксаны Рудич-Каструбиной столкнулся с машиной ДПС в Москве. Об этом 7 февраля сообщил Telegram-канал SHOT.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Дорожная авария произошла в районе 11 часов дня. Иномарка на большой скорости ехала на зелёный свет по Хотьковской улице в сторону МКАД. В это же время по Череповецкой с включённой сиреной двигался автомобиль ДПС. В районе Лианозово автомобили столкнулись.

Два человека пострадали, в том числе сотрудник ДПС. Он находится в тяжёлом состоянии. Porche зарегистрирована на Рудич-Каструбину. Пока неизвестно, находилась ли она за рулём в момент ДТП. Матросов сообщил, что с его женой всё в порядке.

Матросов известен по сериалам «Кармелита», «Две жизни», «Остановка по требованию», «Профиль убийцы». Является руководителем Театра Дениса Матросова, в котором Рудич-Каструбина занимает должность директора.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января в Омске в ДТП попал Mercedes, в котором находился главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Ги Буше. Авария произошла из-за того, что машину не пропустил водитель автомобиля Hyundai. Канадский тренер не пострадал.