Москва, 7 февраля, 2025, 12:10 — ИА Регнум. 19 московских прудов приведут в порядок в этом году. Об этом сообщил заместитель мэра российской столицы Пётр Бирюков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Водоёмы являются важной составляющей формирования городской среды, они создают благоприятные климатические условия и на протяжении многих лет остаются популярным местом отдыха жителей», — отметил Петр Бирюков. Он сообщил, что для обеспечения их надлежащего состояния регулярно проводятся обследования и плановые работы, при необходимости принимается решение о реабилитации. При этом обязательно учитываются пожелания москвичей.

В число 19 водоёмов, которые реабилитируют в этом году, вошли Нижний и Верхний Кузьминские пруды, два Кунцевских пруда, Верхний Люблинский пруд, Малый Воронинский пруд, водоём в парке 50-летия Октября и другие.

В ходе работ дно прудов очистят от иловых отложений, при необходимости углубят, отремонтируют береговые полосы и устроят гидроизоляцию. «На финальном этапе обустроим зоны биоплато с водной растительностью, замедляющей зарастание водоёмов в тёплое время года, благоустроим прилегающие территории», — пообещал Пётр Бирюков.