Хельсинки, 7 февраля, 2025, 13:14 — ИА Регнум. Министерство обороны США занимается практической «примеркой» Финляндии в качестве нового потенциального театра военных действий. Об этом 7 февраля заявил посол РФ в этой стране Павел Кузнецов.

IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

«Демонстративные пролёты над Финляндией американских стратегических бомбардировщиков B-52 явно говорят о том, что Пентагон начал практическую «примерку» нового потенциального театра военных действий под свои ударные силы», — рассказал он в интервью «РИА Новости».

В ноябре 2024 ВВС Финляндии несколько раз сообщали об использовании финского воздушного пространства американскими B-52 для полётов. До этого ВВС США проводили тренировочные полёты над Финляндией, которая вошла в НАТО в апреле 2023 года, в июле.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля Кузнецов заявил, что США и Евросоюз будут принимать за Финляндию ключевые решения в военной сфере. Дипломат уточнил, что оборонное соглашение между Вашингтоном и Хельсинки позволяет США использовать 15 финских военных объектов, включая базы военно-морских и военно-воздушных сил, а также гарнизоны, полигоны и складские помещения.

Ранее в этот же день посол РФ рассказал, что НАТО в ближайшие месяцы размещать свои войска в Финляндии. Он уточнил, что альянс дислоцирует на севере страны многонациональную тактическую группу передового присутствия Объединённых сухопутных войск, а в восточном городе Миккели — штаб регионального командования сухопутных сил.

Президент РФ Владимир Путин в марте отмечал, что у России и Финляндии были идеальные отношения, однако Хельсинки предприняли бессмысленный шаг, вступив в НАТО. Глава государства уточнил, что после этого у границы с Финляндией будут размещены российские войска и системы поражения.