Харьков, Украина, 7 февраля, 2025, 13:03 — ИА Регнум. Киевский режим вывозил мирных граждан из Харькова и Купянска, чтобы там не осталось лояльных к России людей. Об этом 7 февраля заявил глава военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.

Rodrigo Abd/AP/TASS

«Харьков и Купянск… находятся практически на линии боевого соприкосновения, поэтому достаточно много людей оттуда выехали самостоятельно, а кого-то уже вывозили. Особенно это касается молодёжи, детей, кого украинские власти насильственно эвакуировали с этой территории, для того чтобы занимать их жильё, так скажем, не оставлять у себя в тылу лояльных к России», — отметил он в беседе с ТАСС.

По его словам, в период насильственной мобилизации в Харькове местное население жило в тяжёлых условиях и поэтому было вынуждено покинуть город. Отмечается, что те люди, у которых была возможность, ехали напрямую в Россию, а те, кто не мог — выезжали через третьи страны.

Как передавало ИА Регнум, ВС РФ начали наступление в Харьковской области в мае 2024 года. Президент РФ Владимир Путин объяснил, что таким образом Россия начала создавать буферную зону, чтобы обезопасить приграничные населённые пункты от обстрелов Вооружённых сил Украины. Президент отметил, что пока нет планов брать под контроль Харьков.

1 февраля Ганчев также заявил, что украинские власти принудительно эвакуируют в западную часть Украины жителей населённых пунктов области рядом с линией боевого соприкосновения — в основном молодых людей и детей, а старики их не интересуют.

На следующий день он назвал Харьков «городом женщин». Глава ВГА пояснил, что ездят на работу и ходят в магазины жёны, матери, дочери, а мужчины из-за «лютующих» сотрудников украинских военкоматов стараются скрываться от принудительной мобилизации.