Нью-Дели, 7 февраля, 2025, 11:54 — ИА Регнум. «Рособоронэкспорт» впервые представит новейший двигатель для истребителей пятого поколения на выставке Aero India. Об этом 7 февраля заявил гендиректор компании Александр Михеев.

Нина Падалко/РИА Новости

Его разработала Объединенная двигателестроительная корпорация. «Изделие 177С» предполагается устанавливать в многоцелевых истребителях 4++ и 5-го поколения. Также посетители увидят ВК-650В, подходящий для лёгких многоцелевых вертолётов, таких как Ка-226Т. Совместное российско-индийское предприятие по его производству зарегистрировано в Индии и ожидает заказов от силовых ведомств государства.

«Индия — важнейший стратегический партнёр России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и один из ключевых партнеров «Рособоронэкспорта» в мире. Только за последние 20 лет, с 2005 по 2025 годы, «Рособоронэкспорт» подписал контрактных документов с Индией на 50 млрд долларов, а общий объем поставок российской продукции военного назначения в эту страну составляет около 80 млрд», — процитировала Михеева пресс-служба РОЭ.

Россия готов предложить партнёрам проекты по совместной разработке и производству военных самолётов, вертолётов, средств ПВО, бронетехники и боеприпасов, подчеркнул он.

Выставка состоится с 10 по 14 февраля на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре.

Как сообщало ИА Регнум, на выставке также впервые покажут истребитель 5-го поколения Су-57Э. Лётно-технические характеристики в небе Бангалора продемонстрирует заслуженный летчик-испытатель, Герой России Сергей Богдан. Он подготовил для зрителей уникальную программу.

Концерн «Калашников» впервые представит зарубежным специалистам самоходное артиллерийское орудие (САО) «Лотос» калибра 120 мм на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби, которая пройдет с 17 по 21 февраля. Новое САО может с помощью десантных парашютных систем десантироваться с военно-транспортных самолётов с боевым расчётом внутри в полностью боеготовом состоянии. Круговое вращение башни обеспечивает ведение огня в диапазоне ± 360 градусов.